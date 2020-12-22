22 декабря: праздник, приметы и суеверия

Во вторник, 22 декабря, отмечают День работников дипломатической службы Украины, День энергетика.

По народному календарю 22 декабря – Анны Зимней. Считается, что 22 декабря стоят самые сильные декабрьские морозы. Ночь на Анну самая длинная, день – самый короткий. Люди верили, что в этот день силы добра и зла вступают в бой друг с другом. Поэтому для победы света люди обращались на Анну к Солнцу и просили его скорее преодолеть холод и морозы.

Главные приметы:

Хорошая погода 22 декабря – таким же день будет и 31 января.

Иней на деревьях – погода на Новый год будет пасмурной.

Дождь на Анну – весна также будет дождливой.

Именинники – Анна, Софрон, Степан (Стефан).

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По материалам: Подробности