Общество

Как банки и почта будут работать на новогодние праздники

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Как банки и почта будут работать на новогодние праздники

В период новогодних и рождественских праздников украинцев ждут дополнительные выходные. Из-за этого график работы банков и почты также изменится, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

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Как будут работать банки:
31 декабря – сокращенный день, финансовые операции лучше закрыть до 14:00.
1-3 января – выходной.
4-6 января – полный рабочий день.
6 января – рабочий день сокращен на час.
7-8 января – выходной.

Как будет работать почта:
31 декабря – "Новая почта" будет работать до 18:00.
1 января – выходной у "Новой почты" и "Укрпочты".
2-5 января – все почтовые отделения работают в обычном режиме.
6 января – сокращенный рабочий день.
7 января – выходной.
8 января – на "Новой почте" выходной, "Укрпочта" будет работать в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, как будут работать рестораны в Новый год. Так, заведениям питания в новогоднюю ночь планируют разрешить работу до часу ночи.

Также сообщалось, как будет работать транспорт при локдауне. Глава правительства заявил, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 41 секунда ago
0 0 1 минута чтения
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