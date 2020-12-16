День Святого Николая: что нельзя делать

Уже в эту субботу, 19 декабря, православная церковь будет чтить память Николая Чудотворца. Как и в любой другой церковный праздник, в этот день существует ряд запретов.

Podobnosti.ua расскажут вам о том, чего категорически нельзя делать в этой святой день.

Что запрещено

Согласно народным обычаям, в этот день нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.

Говорят, что в День святого Николая Угодника нельзя отказывать нищим и нуждающимся, а также тем, кто просит вас о помощи. Если откажете – ваша семья будет страдать от нищеты и лишений.

Нельзя, чтобы в доме в праздник были беспорядок и грязь.

19 декабря запрещено ругаться и сквернословить.

День святого Николая приходится на Рождественский пост. Нельзя есть мясо, яйца, пить молоко. Однако разрешены рыбные блюда и морепродукты.

Многие интересуются, можно ли стричься в День Николая Чудотворца. В народе считают, что делать это в церковные праздники нельзя.

Также существует запрет просить денег в долг, поскольку этим вы можете отнять удачу у своих друзей. Более того, ко дню Николая нужно раздать все свои долги, потому что иначе, по примете, вы лишитесь финансовой удачи на весь следующий год.

Ранее мы писали, что нужно сделать в День Святого Николая.

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По материалам: Подробности