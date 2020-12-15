Общество
Киевлян предупреждают о тумане 16 декабря: видимость упадет до 200 м
16декабря встолице ночью иутром ожидается туман, видимость составит 200-500м (Iуровень опасности желтый).
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ВКГАА рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.
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По материалам: Gismeteo