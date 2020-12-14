Погода в Киеве 15 декабря: пасмурно, без существенных осадков

Гололед и туман: жителей Украины предупреждают о сложных погодных условиях 14-15 декабря

Литва вводит жесткий локдаун на полтора месяца

15 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах гололедица

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В Украине ожидается опасное сочетание тумана и гололеда