Общество
Погода в Киеве 15 декабря: пасмурно, без существенных осадков
Вовторник, 15декабря, вКиеве ожидается пасмурная погода без существенных осадков, ночью возможен небольшой снег. Надорогах сохранится гололедица.
©pixabay.com
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −1… +1°С.
Ветер северо-западный, северный, 2-6м/с.
Атмосферное давление составит 753мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:52, азайдет в15:54.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo