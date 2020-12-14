Общество

Погода в Киеве 15 декабря: пасмурно, без существенных осадков

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Вовторник, 15декабря, вКиеве ожидается пасмурная погода без существенных осадков, ночью возможен небольшой снег. Надорогах сохранится гололедица.

Погода в Киеве 15 декабря: пасмурно, без существенных осадков

©pixabay.com

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −1… +1°С.

Ветер северо-западный, северный, 2-6м/с.

Атмосферное давление составит 753мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:52, азайдет в15:54.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Погода в Киеве 15 декабря: пасмурно, без существенных осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Горсовет Парижа оштрафовали за дискриминацию мужчин

1 час ago

ФГВФЛ получил в 2020 году почти 4 млрд грн от продажи активов банков-банкротов

2 часа ago

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ: клуб украинца Малиновского сыграет против “Реала”

3 часа ago

YouTube, почта и другое: по всему миру произошел сбой сервисов Google

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button