Бактерии способны «путешествовать» по континентам вместе с атмосферной пылью – исследование

Ученые изУниверситета Гранады (UGR) открыли, что некоторые бактерии могут перемещаться содного континента надругой при помощи атмосферной пыли, разносимой сильными ветрами, сообщает Phys.org.

©Atmospheric Research

Загадку такого дальнего перемещения микроорганизмов помогли решить иберулиты— относительно крупные атмосферные частицы, которые легко попадают вдыхательные пути сриском передачи заболевания.

Эксперты изучили атмосферную пыль виспанском городе Гранада, еесостав включает глину, кварц, минералы ижелезо. Вместе стем впыли были обнаружены бактерии. Частицы были принесены изСахары.

Взаимодействие между пылью, бактериями иоблаками приводит кобразованию иберулитов. Вовремя движения капли повоздуху гравитация создает особую форму пылинок, образуя наних внешнее покрытие. Иберулиты «консервируют» всебе следы мест, через которые прошла пыль.

Бактерии хорошо сохраняются вэтих частицах, которые защищают ихотультрафиолетового излучения. Микроорганизмы преодолевают межконтинентальные расстояния спомощью атмосферных течений, таких как воздушный слой Сахары.

Бактерии могут разноситься втерегионы, куда попадает пыль изпустыни. Пооценкам, стерритории Сахары ежегодно разносится от400 до700 млн тонн пыли. Эта пыль вместе сиберулитами ибактериями может достигать Амазонки, Карибского моря иГималаев.

©Twitter/ World Meteorological Organization

По материалам: Gismeteo