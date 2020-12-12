Общество

13 декабря в ряде областей Украины ожидаются сложные погодные условия

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Ввоскресенье, 13декабря, ночью надорогах Правобережья образуется гололедица, днем вбольшинстве областей Украины, кроме юго-восточной части, будет скользко. Вюжной части страны ночью иутром 13декабря опустится туман, видимость составит от200 до500м. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

13 декабря в ряде областей Украины ожидаются сложные погодные условия

©pixabay.com

Рекомендуется сохранять повышенную внимательность иследить засообщениями овозможном дальнейшем осложнении погодных условий

Напоминаем водителям отом, что вусловиях сниженной видимости следует соблюдать предельную осторожность. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Лучше снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае опасности.

Находясь зарулем, перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой заранее подавайте соответствующие сигналы. Воздерживайтесь отрезкого перестроения изодной полосы движения вдругую, атакже отпоспешного обгона.

13 декабря в ряде областей Украины ожидаются сложные погодные условия

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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