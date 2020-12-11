Ляшко розказав, куди звертатися українцям у разі відмови в тестуванні

В п'ятницю ввечері, 11 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА"головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, куди звертатися українцям у разі відмови в тестуванні.

Стосовно тестування. Коли ми зараз говоримо, що по 5-7 днів українці чекають тестів. Будь ласка, називайте факти. Ми чотири тижні вже тримаємось на рівні 300 000 досліджень на тиждень. В нас потужності робити набагато більші.

"Лабораторії недозавантажені. Ми звертались до людей зі словами: Якщо у вас є симптоми гострореспіраторних захворень – це симптоми для того, щоб проводити ПЛР. В разі, якщо хтось відмовляє забрати зразок, або кажуть, що не можна звернутись до лабораторії – повідомляйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я – 0800-60-20-19", – підкреслив Ляшко.

За його словами, за останні місяці кількість звернень з відмовою у тестуванні значно зменшилась.

Під час шоу Ляшко також розповів про три ключові обмеження під час жорсткого карантину.

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По материалам: Подробности