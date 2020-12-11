Гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака

Пятница, 11 декабря, станет удачной для некоторых знаков зодиака. Другие же столкнутся с небольшими трудностями, главное помнить, что это все преодолимо.

О том, кого и что ждет в последний рабочий день недели пишет todaykhv.ru.

ОВЕН

Вы хотите дать окружающим время обдумать их согласие с вашими идеями, чтобы потом ни у кого не возникало вопросов и сомнений по ходу дела. Однако, даже если все станут на сторону ваших интересов, может произойти что-то неожиданное, что может побудить Вас пересмотреть ваше мнение и поменять его. Кажется кто-то, кому вы доверяли, работает против вас и вашего плана, и именно это может изменить ваше мнение.

ТЕЛЕЦ

Пока вы не узнаете, насколько трудные обязательства Вас сегодня ожидают, вы будете с нетерпением ждать начала рабочего дня. Естественно, вы хотели бы порадовать своего босса, но иногда Вы также должны защищать свои собственные границы. Хотя вы готовы хорошо выполнять свою работу, не забывайте поддерживать баланс между личными и профессиональными аспектами.

БЛИЗНЕЦЫ

День складывается очень неровно. Порой вам везет и многое дается легко, но потом наступают моменты, когда все валится из рук, а проблемы возникают там, где вы их никак не могли ожидать. Порой трудно поладить с окружающими: они требуют от Вас слишком многого, ждут безграничного понимания и неподдельного интереса к своим делам. Будет возможность познакомиться с необычными и интересными людьми, однако общение с ними окажется довольно неприятным.

РАК

Вы пытаетесь сохранить в тайне то, как ваши отношения влияют на ваше состояние. Однако в вашей попытке сохранять спокойствие вы можете столкнуться с тем, что будете вести себя чересчур спокойно, и это будет выглядеть подозрительно. Тем не менее, сегодня прекрасный день для того, чтобы показать свою искренность и открыть переживания. Не упустите эту возможность, чтобы открыть свое сердце и избавиться от разрывающих изнутри чувств.

ЛЕВ

Сегодня многое идет не так, как хотелось бы. Вы стараетесь навести порядок в делах, но это удается далеко не сразу. Часто отвлекают окружающие. Приходится тратить время на решение чужих проблем, это очень раздражает. Не исключены финансовые потери, неудачные покупки.

ДЕВА

Вы деятельны, энергичны, стараетесь успеть, как можно больше, но порой торопитесь с суждениями и выводами. Ошибки вряд ли будут значительными и серьезными, но вы всерьез расстроитесь из-за них, начнете сомневаться в собственных силах. Потребуется поддержка близких людей, чтобы к вам вновь вернулась уверенность.

ВЕСЫ

Сегодня вам удастся объединить ваш необузданный оптимизм в отношении будущего с откровенным пессимизмом происходящего в настоящем времени. Ваша способность одновременно видеть потенциал и подводные камни дает вам определенную привилегию. Вы захотите попробовать что-то новое, но, прежде чем решиться, должны понять, что новое видение проблемы – это в первую очередь изменение ваших убеждений.

СКОРПИОН

Сегодня ваши "справедливые" решения совершенно не будут понятны окружающим, потому что вы неправильно объясните их концепцию окружающим. Вы можете вести себя так, как поступали раньше, и неважно, что эти методы совсем не вписываются в текущую проблему. К сожалению, когда вам укажут на ошибку, вы можете слишком резко отреагировать на критику и даже устроить скандал.

СТРЕЛЕЦ

Вы полны энергии, но уверенности вам не хватает. Вы знаете, что можете закончить то, что начали, но сомневаетесь в своем умении управлять процессом и волнуетесь, что ваши методы работы будут совершенно бесполезными. Тем не менее, у Вас нет другого выбора, кроме как взять и рискнуть. В первую очередь, обратитесь за помощью к друзьям и попросите совета.

КОЗЕРОГ

К любым делам, даже незначительным и мелким, нужен серьезный подход. Обдумывайте каждый шаг, старайтесь избегать ненужного риска и сомнительных контактов. Поддержка старых знакомых пригодится, а вот люди, которых вы пока плохо знаете, помочь в чем-то вряд ли смогут, а вот помешать – вполне. Проще будет тем, кто способен учиться на чужих ошибках, использовать опыт других людей.

ВОДОЛЕЙ

Нужно правильно распределять свои силы. Прежде чем взяться за какое-то дело, убедитесь в том, что оно действительно важно для Вас. Правильно расставив приоритеты, вы сможете избежать пустых тревог и напрасной траты времени. Не ленитесь проверять поступающую информацию: не исключено, что кто-то попытается ввести Вас в заблуждение. День отлично подходит для коммерческой деятельности.

РЫБЫ

Этот день будет крайне напряженным, и вы готовы максимально использовать его, чтобы добиться определенного успеха. К сожалению, вы еще не знаете, как будете распределять время между всеми имеющимися у Вас планами. Ваша уверенность – даже перед лицом возможной неудачи – может иметь большое значение в процессе работы. К счастью, у Вас достаточно энергии, чтобы добиться отличных результатов.

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По материалам: Подробности