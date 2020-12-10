Общество

Сильный ветер, гололед и туман: жителей Украины предупреждают об ухудшении погоды

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ВУкраине впятницу, 11декабря, ожидаются сложные погодные условия— сильный ветер, гололед итуман, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Сильный ветер, гололед и туман: жителей Украины предупреждают об ухудшении погоды

©Reuters

Так, ночью взападных областях, днем вПриазовье прогнозируется сильный ветер спорывами до15-20м/с. Ночью иутром 11декабря всеверных ицентральных областях ожидается гололед, надорогах образуется гололедица, вюжных ицентральных областях сгустится туман, видимость составит 200-500м. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

Как сообщалось ранее, вРовненской, Тернопольской иХмельницкой областях Украины сегодня временно ограничили движение транспорта из-за непогоды.

Сильный ветер, гололед и туман: жителей Украины предупреждают об ухудшении погоды

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 53 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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