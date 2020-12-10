Общество
Сильный ветер, гололед и туман: жителей Украины предупреждают об ухудшении погоды
ВУкраине впятницу, 11декабря, ожидаются сложные погодные условия— сильный ветер, гололед итуман, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Так, ночью взападных областях, днем вПриазовье прогнозируется сильный ветер спорывами до15-20м/с. Ночью иутром 11декабря всеверных ицентральных областях ожидается гололед, надорогах образуется гололедица, вюжных ицентральных областях сгустится туман, видимость составит 200-500м. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».
Как сообщалось ранее, вРовненской, Тернопольской иХмельницкой областях Украины сегодня временно ограничили движение транспорта из-за непогоды.
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По материалам: Gismeteo