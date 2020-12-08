Общество
В акватории Азовского моря 7 декабря ожидается мощный шторм
Днем 7декабря вакватории Азовского моря ожидаются порывы ветра до25-30м/с, высота волн составит 15-20дм, возможно быстрое обледенение судов (IIуровень опасности, «оранжевый»).
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Вовремя сильного ветра ивысокого прибоя старайтесь держаться дальше отморского побережья, невыходите нанабережную иоткрытые участки возле моря. Также вовремя сильного ветра нерекомендуется находиться намостах, путепроводах, эстакадах, приближаться квысоким столбам, деревьям, рекламным щитам, мачтам, опорам иэлектропроводам.
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По материалам: Gismeteo