Общество

9 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, ночью до −7 °С

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Всреду, 9декабря, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, существенных осадков неожидается. Вюжных изападных областях надорогах будет наблюдаться гололедица.

9 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, ночью до −7 °С

©pixabay.com

Ветер восточный, юго-восточный, 5-13м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −6…−4 °С, днем температура воздуха составит −2…−1 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −3…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+1 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−7…−4 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…0 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −3…−2 °С, днем воздух прогреется до+1…+2 °С.

9 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, ночью до −7 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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