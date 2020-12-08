Общество
9 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, ночью до −7 °С
Всреду, 9декабря, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, существенных осадков неожидается. Вюжных изападных областях надорогах будет наблюдаться гололедица.
©pixabay.com
Ветер восточный, юго-восточный, 5-13м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −6…−4 °С, днем температура воздуха составит −2…−1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −3…−1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+1 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−7…−4 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…0 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −3…−2 °С, днем воздух прогреется до+1…+2 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo