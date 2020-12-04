В Кипр будут пускать без теста на COVID-19: названо условие

Туристам, которые вакцинировались от коронавируса, разрешат въезжать на территорию Кипра без негативного ПЦР-теста. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года, сообщает Сyprus Mail.

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"Ожидается, что измененный план действий еще больше усилит интерес авиакомпаний к осуществлению дополнительных рейсов на Кипр, улучшит связь и увеличит пассажиропоток", – заявил министр транспорта Янис Карусос.

Ранее сообщалось, что Мадрид закрывают на въезд и выезд из-за COVID-19. Ограничительная мера продлится с 4 по 14 декабря и призвана "остановить распространение коронавируса в столицу Испании и из нее в течение долгих выходных 5-8 декабря".

Также мы писали о том, что Канада продлила ограничения на въезд для иностранцев в связи с ростом количества больных COVID-19 до 21 января 2021 года. Так, приезжающим из всех стран, кроме США, необходимо пойти на самоизоляцию после прибытия в страну на две недели.

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По материалам: Подробности