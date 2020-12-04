Под островами Аляски может скрываться гигантский вулкан

Группа вулканических островов вАлеутской цепи Аляски может быть вершиной огромного вулкана. Кальдера древней огненной горы, скрытая океаном, будет принадлежать ктойже категории супервулканов, что иЙеллоустон. Извержение вулкана такой величины способно привести ксерьезным глобальным последствиям, считают вулканологи изАмериканского геофизического союза (AGU).

©Twitter/ Alaska AVO

Острова Четырех Гор вцепи Алеутских островов представляют собой группу изшести близко стоящих стратовулканов. Исследователи изучили гору Кливленд, самый активный вулкан группы, исобрали множество доказательств того, что острова могут принадлежать кодной кальдере.

Вотличие отобычных вулканов, которые хранят под собой малые или средние резервуары магмы, кальдера скрывает огромные запасы расплавленных пород вземной коре. Когда внутреннее давление преодолевает прочность оболочки, гигантское количество лавы ипепла вырывается наружу ввиде катастрофического извержения.

Ученые изГеологической службы США считают, что существование кальдеры еще предстоит доказать, собрав новые данные.

Наличие кальдеры может объяснить частую вулканическую активность, наблюдаемую нагоре Кливленд. Время отвремени вулкан выбрасывает облака пепла навысоту от4до9км над уровнем моря. Эти извержения представляют опасность для самолетов, следующих повоздушным маршрутам между Северной Америкой иАзией.

©John Lyons/ USGS

По материалам: Gismeteo