Общество

Детей погибших военных будут бесплатно кормить

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
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Детей погибших военных будут бесплатно кормить

С 1 января 2021 года в Украине вступает в силу новый закон. Так, теперь детей погибших военнослужащих будут бесплатно кормить.

Закон 3 декабря опубликовали в издании "Голос Украины". Со вчерашнего дня он частично вступил в силу. Речь идет о поручениях Кабинету министров до 1 января 2021 года. А именно:

  • привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом;
  • обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом;
  • обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого закона.

В законе предусмотрено обеспечение бесплатным питанием детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон про ложь в е-декларациях.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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