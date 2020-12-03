В Киеве мужчина пытался покончить с собой в церкви

В Киеве, на улице Магнитогорской, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством в церкви. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

Так, жаждущий смерти забежал в церковь с разбитой бутылкой у горла и угрожал совершить суицид. Очевидцы вызвали полицию.

Патрульные пытались наладить контакт с мужчиной, но полчаса переговоров не дали результата. Мужчина продолжал угрожать и никого к себе не подпускал.

Представителям правоохранительных органов удалось приблизиться к мужчине и отобрать острый предмет.

Полицейские вызвали "скорую", его госпитализировали. Предварительно, у мужчины выявлены признаки наркотического опьянения.

Ранее мы писали о том, что ужасающее самоубийство стало "вирусным" в TikTok.

По материалам: Подробности