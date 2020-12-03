Общество
Погода в Украине 4 декабря: облачно с прояснениями, местами дожди
Впятницу, 4декабря, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вюжных областях, атакже местами насевере пройдут кратковременные дожди. Ночью иутром надорогах образуется гололедица.
©pixabay.com
Ветер восточный, юго-восточный, 4-11м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…+1 °С, днем температура воздуха составит +2…+4 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −1…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +4…+11 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до −3…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+1 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −1…+3 °С, днем воздух прогреется до+6…+8 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo