Общество

Погода в Украине 4 декабря: облачно с прояснениями, местами дожди

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Впятницу, 4декабря, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вюжных областях, атакже местами насевере пройдут кратковременные дожди. Ночью иутром надорогах образуется гололедица.

Погода в Украине 4 декабря: облачно с прояснениями, местами дожди

©pixabay.com

Ветер восточный, юго-восточный, 4-11м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…+1 °С, днем температура воздуха составит +2…+4 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −1…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +4…+11 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до −3…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до0…+1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −1…+3 °С, днем воздух прогреется до+6…+8 °С.

Погода в Украине 4 декабря: облачно с прояснениями, местами дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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