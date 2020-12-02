Осень в Киеве выдалась самой теплой на 140 лет наблюдений

Средняя температура воздуха нынешней осени составила + 11,6 ºС, что на3,6 °Свыше климатической нормы, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Календарная осень встолице закончилась, аметеорологическая зима еще ненаступила. Она начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перешагнет через отметку 0°Свсторону понижения.

Осень нынешнего года оказалась самой теплой с1881года. Втечение сезона было зафиксировано 6температурных рекордов.

Самым холодным выдалось 30ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до−3,8 °С, самым теплым— 1сентября, когда максимальная температура после полудня достигла + 34,7 °С.Это был также самый высокий показатель встолице сначала года.

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По материалам: Gismeteo