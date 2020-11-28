У побережья Гавайев обнаружены гигантские запасы пресной воды

Врайоне гавайского вулкана Хуалалай ученые открыли крупные пресноводные резервуары, которые уходят глубоко под дно океана исодержат в2раза больше воды, чем предполагалось ранее, сообщает Science Alert.

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Большую часть пресной воды наГавайях получают изглубоких слоев водопроницаемых горных пород. Вовремя дождей вода просачивается через верхний слой почвы ивулканические породы, достигая глубоких водоносных пластов.

Новые исследования показали, что вводоносных горизонтах намного меньше воды, чем должно быть.

Геофизики изГавайского университета обнаружили, что вслоях между залежами вулканического базальта расположены подземные пресноводные реки. Эти глубинные водоемы простираются на35км вдлину ина4км выходят запределы береговой линии.

Попредварительным оценкам, природные водохранилища содержат около 3,5куб.кмпресной воды, что равно 1,4 млн олимпийских бассейнов.

Это открытие может изменить клучшему жизнь навулканических островах вовсем мире, обеспечив сообщества возобновляемой питьевой водой.

©Warren Ishii

По материалам: Gismeteo