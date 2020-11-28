Общество

У побережья Гавайев обнаружены гигантские запасы пресной воды

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Врайоне гавайского вулкана Хуалалай ученые открыли крупные пресноводные резервуары, которые уходят глубоко под дно океана исодержат в2раза больше воды, чем предполагалось ранее, сообщает Science Alert.

У побережья Гавайев обнаружены гигантские запасы пресной воды©Science Advances

Большую часть пресной воды наГавайях получают изглубоких слоев водопроницаемых горных пород. Вовремя дождей вода просачивается через верхний слой почвы ивулканические породы, достигая глубоких водоносных пластов.

Новые исследования показали, что вводоносных горизонтах намного меньше воды, чем должно быть.

Геофизики изГавайского университета обнаружили, что вслоях между залежами вулканического базальта расположены подземные пресноводные реки. Эти глубинные водоемы простираются на35км вдлину ина4км выходят запределы береговой линии.

Попредварительным оценкам, природные водохранилища содержат около 3,5куб.кмпресной воды, что равно 1,4 млн олимпийских бассейнов.

Это открытие может изменить клучшему жизнь навулканических островах вовсем мире, обеспечив сообщества возобновляемой питьевой водой.

У побережья Гавайев обнаружены гигантские запасы пресной воды

©Warren Ishii

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of В Париже протестующие забросали полицию петардами: толпу разгоняли слезоточивым газом

В Париже протестующие забросали полицию петардами: толпу разгоняли слезоточивым газом

1 час ago
Photo of Минцифры обещает миллион хакерам за взлом «Дії»

Минцифры обещает миллион хакерам за взлом «Дії»

2 часа ago
Photo of Украинец попал в зачетную зону гонки открытия сезона Кубка мира по биатлону

Украинец попал в зачетную зону гонки открытия сезона Кубка мира по биатлону

2 часа ago
Photo of Facebook в январе планирует выпустить собственную криптовалюту

Facebook в январе планирует выпустить собственную криптовалюту

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button