29 ноября в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом
Ввоскресенье, 29ноября, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, наюго-востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, всеверных изападных областях прогнозируется мокрый снег.
©pixabay.com
Ночью иутром надорогах будет наблюдаться гололедица.
Вюжных частях страны, атакже вотдельных районах насевере ожидается туман, видимость составит от30до200м.
Ветер западный, 4-10м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…+2 °С, днем температура воздуха составит +3…+5 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −3…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+2 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до −1…+3 °С, днем температура воздуха поднимется до+5…+7 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+6 °С, днем воздух прогреется до+7…+10 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo