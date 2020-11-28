Общество

29 ноября в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом

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Ввоскресенье, 29ноября, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, наюго-востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, всеверных изападных областях прогнозируется мокрый снег.

29 ноября в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом

©pixabay.com

Ночью иутром надорогах будет наблюдаться гололедица.

Вюжных частях страны, атакже вотдельных районах насевере ожидается туман, видимость составит от30до200м.

Ветер западный, 4-10м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…+2 °С, днем температура воздуха составит +3…+5 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −3…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+2 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до −1…+3 °С, днем температура воздуха поднимется до+5…+7 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+6 °С, днем воздух прогреется до+7…+10 °С.

29 ноября в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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