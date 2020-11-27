Уговаривали медиков помочь, а отец задыхался: киевлянин рассказал о реалиях COVID-лечения

При том, что отовсюду мы слышим об успешной работе медицины в условиях пандемии коронавируса, на деле наблюдается совершенно другая картина. Киевлянин Евгений поделился своей историей о том, как сегодня приходится выживать больному человеку и справляться со своей болезнью собственными силами.

Так, две недели назад отцу Евгения поставили диагноз: левосторонняя нижнедолевая пневмония. Тесты на COVID-19 – отрицательные. Вместо того, чтобы лечиться на стационаре, больному пришлось пройти настоящий "квест" в поисках помощи.

"Лечимся дома, соблюдая масочный режим. Однако температура не падает ниже 38 градусов на протяжении всего времени с начала заболевания. Сбивать ничем не получается, отцу с каждым днем хуже, началась сильная отдышка. Жалуется, что тяжело дышать, голова кружится. Попросился к врачу. Поехали, врач просто меняет антибиотики и отправляет домой. В просьбе о госпитализации отказывала, мотивируя, что домашнего лечения достаточно", – рассказывает Евгений.

Через пару дней семья больного вызвала парамедиков. К тому времени отец, со слов Евгения, едва вставал. Они забрали его в больницу на Голосеево, где больной, как оказалось, пробыл всего лишь полчаса из-за "отсутствия показаний к госпитализации": тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"Вызываем ему такси, он приезжает весь бледный. На вопрос, почему просто не перевели в другую больницу, говорит, что там принимают только больных на коронавирус, а я типа "не больной", а переводом они не занимаются, не их проблемы. Чтобы вы понимали, мой отец к этому времени уже горит при температуре 39, тяжело дышать, а его отправляют домой", – рассказывает киевлянин.

Спустя сутки мужчине стало еще хуже, лекарства не помогали. Семья еще раз вызвала "скорую", которая ехала на вызов 6 часов.

Сын больного рассказывает: "Отец уже еле говорит, весь горит, отдышка сильная. Они проверяют сатурацию – 94%. Говорят, мы его не можем госпитализировать, у него сатурация в норме, а для того, чобы его забрали, необходим показатель в 92% и ниже. Говорю, ну вы же видите, что отцу моему реально очень плохо, помогите ему. Они такие: "У вас не тяжелый случай, пейте побольше воды, чайочек сладенький, витаминчики принимайте, пусть поспит и все пройдет, а вам здоровья, всего доброго, не болейте".

Мужчине начали колоть антибиотики, которые не давали положительных результатов. Отцу Евгения ставало все хуже. Когда медики приехали уже в третий раз на вызов, только тогда поняли, что ситуация критическая. Однако, о том, чтобы забрать больного мужчину и не думали.

"Дело серьезное, пневмония дала осложнение на сердце (он гипертоник). Однако сатурация 93% – им этого все равно мало. Еле уговорили забрать… Сейчас отец под кислородной маской и под капельницами. Пришлось буквально доказывать на пальцах, что с пневмонией, отдышкой, температурой и скачущим давлением просто необходим стационар", – подытожил мужчина.

Отметим, что эта ситуация вовсе не является исключением. С такой проблемой в Украине сталкивают тысячи граждан.

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По материалам: Подробности