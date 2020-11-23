Общество

Погода в Украине 24 ноября: небольшие дожди, на востоке – со снегом

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Вовторник, 24ноября, вУкраине ожидается облачная спрояснениями погода, набольшей части территории страны пройдут небольшие дожди, навостоке— небольшие дожди соснегом. Ветер западный, северо-западный, 6-12м/с, порывистый.

Погода в Украине 24 ноября: небольшие дожди, на востоке – со снегом

©pixabay.com

Назападе температура воздуха ночью составит −1…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +5…+10 °С.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +1…+4 °С, днем столбики термометров покажут +4…+7 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−1… 0°С, днем температура воздуха составит +2…+5 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −1…+4 °С, днем воздух прогреется до+5…+8 °С.

Погода в Украине 24 ноября: небольшие дожди, на востоке – со снегом

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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