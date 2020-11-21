Снег и морозы: погода на выходные 21-22 ноября

На выходных, 21 и 22 ноября, в Украине будет идти мокрый снег. Однако жителей некоторых регионов порадует ясная погода. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Если днем на столбиках термометров в субботу и воскресенье можно будет увидеть отметку со знаком плюс, то ночью будет морозно.

В субботу, 21 ноября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега на Востоке и Юге страны, включая Крым. Это стоит учесть жителям Харькова, Днепра, Полтавы, Николаева, Одессы, Херсона. Температура воздуха в этих регионах составит днем до +3°С, ночью -2…-4°.

Малооблачно, по прогнозам метеорологов, будет на Западе Украины, в Центре и на Севере. Здесь днем воздух прогреется до пяти градусов со знаком плюс. Ночью температура опустится до -2…-4°С.

В воскресенье, 22 ноября, в Украине сохранится низкая температура.

Осадки стоит ждать жителям центрального и северного региона. Здесь днем ожидается до двух градусов тепла, ночью -2…-4°С. На Востоке будет пасмурно. Дневная температура воздуха составит 0…+2°С, ночная до четырех градусов мороза.

Без осадков также на Юге и на Западе. Днем на термометрах можно увидеть +3…+5°. Ночью в южных областях до 0…-2°С. В западной части страны холоднее – до восьми градусов мороза.

В Киеве в субботу без осадков, дневная температура воздуха 0…+2°, ночная 0…-2°С В воскресенье в столице велика вероятность осадков, днем до +2°С, ночью до -2°С. На выходных в Киеве ожидается сильный ветер, 7-12 м/с.

Как ранее сообщалось, Землю накроет сильная и продолжительная магнитная буря.

По материалам: Подробности