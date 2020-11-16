Умер следователь ГБР по делам Майдана
Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавирусной болезни. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook.
"У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", – говорится в сообщении.
Читайте также
Максим Степанов заболел коронавирусом
Отмечается, что Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской.
Он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду, координировал большое количество участников, экспертов. Также Ена работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, приводил в порядок видео.
Ранее сообщалось, что мэр Конотопа умер от коронавируса.
По материалам: Подробности