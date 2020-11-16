Общество

Умер следователь ГБР по делам Майдана

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Умер следователь ГБР по делам Майдана

Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавирусной болезни. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook.

"У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской.

Он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду, координировал большое количество участников, экспертов. Также Ена работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, приводил в порядок видео.

Ранее сообщалось, что мэр Конотопа умер от коронавируса.

По материалам: Подробности

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