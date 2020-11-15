Общество

Как сдать бесплатный ПЦР-тест: пошаговая инструкция

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Как сдать бесплатный ПЦР-тест: пошаговая инструкция

Коронавирус в Украине продолжает "набирать обороты". Все больше людей становятся его жертвами. Если вы чувствуете, что начинаете заболевать, лучше пойти сдать тест. Цены на него варьируются от 600 до 2000 гривен. Тем не менее сделать это можно бесплатно. Давайте разберемся как.

Вы можете рассчитывать на бесплатный тест в случае, если у вы кашляете, у вас повышенная температура, присутствует одышка. Отметим, что медработникам, которые работают с зараженными пациентами, сотрудникам полиции и нацгвардии, контактирующими с большим количеством людей, должны делать бесплатный тест раз в 14 дней. 

Как сдать бесплатный ПЦР-тест: пошаговая инструкция

Ранее сообщалось, кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19.

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По материалам: Подробности

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