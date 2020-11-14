Общество
14 ноября: праздник, приметы и суеверия
14 ноября в мире отмечают день борьбы с диабетом, день юзабилити и качества. Свой профессиональный праздник отмечают логопеды.
В народе – Кузьминки. Это день ремесленников Кузьмы и Демьяна, которых почитали как покровителей брака, семейного очага, ремесел. На осенние Кузьминки приходился разгар свадеб.
Главные приметы:
- Если съесть куриного мяса в этот день, то куры будут хорошо водиться.
- Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года.
- Нельзя смотреть нищему в глаза, подавая милостыню – это плохая примета.
- Если снится сон в ночь на 14 ноября, то он будет вещим.
- Нельзя выливать на улицу воду, оставшуюся после купания младенца – он будет страдать от бессонницы.
Именинники: Александр, Дмитрий, Елизавета.
Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.
По материалам: Подробности