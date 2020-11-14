14 ноября: праздник, приметы и суеверия

14 ноября в мире отмечают день борьбы с диабетом, день юзабилити и качества. Свой профессиональный праздник отмечают логопеды.

В народе – Кузьминки. Это день ремесленников Кузьмы и Демьяна, которых почитали как покровителей брака, семейного очага, ремесел. На осенние Кузьминки приходился разгар свадеб.

Главные приметы:

Если съесть куриного мяса в этот день, то куры будут хорошо водиться.

Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года.

Нельзя смотреть нищему в глаза, подавая милостыню – это плохая примета.

Если снится сон в ночь на 14 ноября, то он будет вещим.

Нельзя выливать на улицу воду, оставшуюся после купания младенца – он будет страдать от бессонницы.

Именинники: Александр, Дмитрий, Елизавета.

Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.

По материалам: Подробности