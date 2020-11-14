Общество

14 ноября: праздник, приметы и суеверия

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14 ноября: праздник, приметы и суеверия

14 ноября в мире отмечают день борьбы с диабетом, день юзабилити и качества. Свой профессиональный праздник отмечают логопеды. 

В народе – Кузьминки. Это день ремесленников Кузьмы и Демьяна, которых почитали как покровителей брака, семейного очага, ремесел. На осенние Кузьминки приходился разгар свадеб. 

Главные приметы:

  • Если съесть куриного мяса в этот день, то куры будут хорошо водиться.
  • Если самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года.
  • Нельзя смотреть нищему в глаза, подавая милостыню – это плохая примета.
  • Если снится сон в ночь на 14 ноября, то он будет вещим.
  • Нельзя выливать на улицу воду, оставшуюся после купания младенца – он будет страдать от бессонницы.

Именинники: Александр, Дмитрий, Елизавета. 

Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в ноябре.

По материалам: Подробности

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