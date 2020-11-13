Для украинцев в Германии ввели обязательную изоляцию

Граждане Украины, пребывающие на территорию Германии, начиная с 8 ноября должны в обязательном порядке придерживаться 10-дневного карантина и самоизоляции. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства Украины в Мюнхене.

Отметим, граждане Украины временно не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью. При этом граждане Украины могут попасть в Германию, если у них есть вид на жительство или виза соответствующего типа.

Кроме того, возможен въезд украинцев:

по важным неотложным вопросам медицинского характера (необходимое лечение),

семейным причинам (посещение супруга или супруги, неполнолетних детей, недееспособных родителей в критической ситуации),

в отдельных случаях по специальному приглашению немецкой стороны (должна быть обязательно подтверждена документально).

Отдельное внимание украинские дипломаты обращают на новое правило, которое начало действовать с 8 ноября.

Согласно Федеральному постановлению о карантинном въезде, до конца ноября, все прибывающие в Германию украинцы должны отправляться на 10-дневный карантин. До поездки граждане Украины должны заполнить обязательную электронную регистрацию своего пребывания в Германии на сайте, а при въезде предоставить распечатанную анкету на пограничном контроле.

После пересечения границы лица должны пройти бесплатное тестирование на COVID-19 и в случае негативного результата, срок пребывания в карантине может быть уменьшен до 5 дней

Тест на Covid-19 в Германии является бесплатным до 1 декабря 2020 года, а записаться на тестирование можно онлайн на сайте.

Окончательное решение о пересечении границы принимает офицер Федеральной полиции на основании изучении предоставленных документов, а также собеседования с гражданином.

Однако, эти правила не касаются лиц, которые въезжают на территорию страны с целью транзита в пределах ЕС, путешественников, которые планируют пребывать в Германии не более 24 часов, а также отдельных категорий лиц таких как дипломаты, чиновники, военнослужащие.

Контроль за соблюдением карантина возлагается на федеральную полицию, которая в случае выявления нарушения может выписать штраф в размере около 25 тыс. евро.

Отметим, что контроль за соблюдением карантина будет жестким, а штрафы высокими.

По материалам: Подробности