COVID-19 в Украине: последняя статистика о зараженных

По состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в Украине зафиксировано 512 652 случая коронавируса. За сутки заразились 11 787 человек. Об этом говорится в статистике МОЗ.

За время пандемии от коронавируса скончались 9 317 человек (+ 172 за сутки).

В то же время выздоровели 233 849 человек (+6 155).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Ранее мы писали, что в ВСУ резко ухудшилась ситуация с COVD-19.

По материалам: Подробности