Олег Тягнибок розповів про своє життя у ВСУ: лідер ВО «Свобода» про непрості рішення

Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок уперше докладно розповів про свою участь у захисті України, зазначивши, що рішення про вступ до лав Збройних сил було для нього принциповим та усвідомленим кроком.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на YouTube ВО “Свобода”.

За словами політика, наприкінці лютого 2022 року, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, він особисто з’явився у військовий комісаріат і був негайно мобілізований.

Спочатку Тягнибок проходив службу в кількох підрозділах, а в листопаді 2023 року був переведений до 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, яка виконує бойові завдання в Донецькій області.

«Я ніколи не вважав себе професійним військовим, хоча ще за радянських часів мав досвід служби, — наголосив Тягнибок. — З 1987 по 1989 роки після другого курсу медичного інституту мене призвали на термінову службу. Тоді я сподівався, що зможу отримати практику за своєю майбутньою професією та допомагати як медик, але опинився в артилерійському підрозділі. Після демобілізації продовжив навчання, закінчив військову кафедру, одержав офіцерське звання лейтенанта медичної служби. Сьогодні я вже майор Збройних сил України та перебуваю на бойовому чергуванні. Переконаний, що вчинив так, як мав зробити кожен українець у цей час», – наголосив він.

Тягнибок наголосив, що для нього участь в обороні країни — це не питання політичної кар’єри, а прояв громадянської відповідальності та особистої честі. За його словами, перебування на передовій дозволяє бачити війну без ілюзій та усвідомлювати ціну свободи:

«Коли щодня стикаєшся з загрозою, розумієш, наскільки важливо, щоб Україна вистояла та зберегла свою незалежність. Це обов’язок кожного, хто вважає себе патріотом»

Відомо, що 128-а окрема гірничо-штурмова бригада, у складі якої зараз служить Тягнибок, бере активну участь в оборонних та наступальних операціях на східному напрямку. Бригада відома своїм вишколом, високим рівнем бойової підготовки та стійкістю в умовах інтенсивних бойових дій.

Політичний діяч запевнив, що продовжить службу стільки, скільки потрібно, наголошуючи, що війна змінила пріоритети всієї країни:

«Сьогодні кожен із нас має працювати на перемогу — хто на фронті, хто в тилу. Іншого шляху ми не маємо»

Що примітно, в Україні почали виробництво ракет «Фламінго».