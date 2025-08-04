Нові деталі нападу на ТЦК на Миколаївщині: у поліції представили офіційну заяву

У Миколаївській області зафіксовано випадок зухвалого спротиву законним діям військових та поліції.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на головне управління Національної поліції в Миколаївській області..

У селі Бузьке, під час реалізації заходів з оповіщення громадян, група озброєних цивільних осіб атакувала представників територіального центру комплектування та Національної поліції України. Про інцидент повідомило Головне управління Нацполіції у Миколаївській області.

Згідно з офіційними даними, нападники використовували предмети, які можуть бути кваліфіковані як холодна зброя: металеві труби та бейсбольні біти. Унаслідок нападу було завдано фізичної шкоди одному з військовослужбовців, а також пошкоджено транспортний засіб, що належить державним службам.

Поліція повідомила, що в момент атаки військовий, намагаючись запобігти подальшій ескалації, застосував травматичну зброю несмертельної дії, яка була зареєстрована відповідно до чинного законодавства України.

Станом на 14:00 правоохоронці підтвердили наявність постраждалих як серед військових, так і серед цивільного населення. На місці події наразі працюють оперативно-слідчі групи, проводиться документування всіх обставин інциденту та встановлення осіб, причетних до нападу.

У коментарі правоохоронних органів наголошується на тому, що перешкоджання законним діям військовослужбовців, які виконують функції у сфері національної безпеки та оборони, є кримінально караним діянням.

Статті Кримінального кодексу України, зокрема 345 та 114-1, передбачають обмеження або позбавлення волі терміном до 12 років за вчинення насильницьких дій щодо військовослужбовця або спротив його діяльності в умовах війни.

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