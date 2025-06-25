Про що розмовлятимуть Трамп і Зеленський у Гаазі: Єрмак відповів на питання

На полях саміту НАТО в Гаазі готується не просто черговий дипломатичний контакт — мова йде про потенційно стратегічну розмову між представником України Володимиром Зеленським і Президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал голови ОП Андрія Єрмака.

Зустріч, що готується в умовах найвищої міжнародної напруги, може стати знаковою для майбутнього безпеки Європи.

Про це в ході брифінгу заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, основна увага під час переговорів в Гаазі фокусується не лише на продовженні підтримки України, але й на вибудовуванні нових підходів до глобального тиску на Росію.

У центрі дискусій – питання системи ППО, розширення оборонного озброєння, а також потреба в оновленому пакеті болісних санкцій проти Кремля, які могли б суттєво змінити хід війни.

«Росія не демонструє жодного наміру припинити агресію. Саме тому ми говоримо про додатковий тиск, масштабні санкційні інструменти, які здатні змусити Москву відчути справжню ціну за її воєнні злочини», – наголосив Єрмак, уточнивши, що українська сторона прагне не формальних жестів, а конкретних результатів.

Глава ОП підтвердив, що триває активна підготовка до зустрічі Зеленського з Трампом, і це питання він уже обговорив із державним секретарем США Марком Рубіо.

Контури можливої дискусії окреслені: мова йтиме не тільки про майбутнє двосторонніх відносин, а й про глобальну архітектуру безпеки у світі, де «мир через силу» стає новим правилом гри. Єрмак порівняв Росію з Іраном, вказавши на їхню подібність у поведінці та антизахідних прагненнях. Саме тому, за його словами, міжнародна спільнота повинна діяти не декларативно, а рішуче.

Тим часом Трамп зробив новий натяк щодо зміни влади в Ірані.