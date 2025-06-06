Трамп попередив, що Маск з’їхав з глузду: офіційна заява президента США

Президент США Дональд Трамп виступив з черговою гучною заявою, назвавши засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска людиною, що «з’їхала з глузду».

Про це повідмляє «ПЛ» із посиланням на Independent.

Політик різко висловився щодо бізнес-проєктів Маска, особливо наголосивши на безперспективності його електромобілів у сучасних умовах.

«Ніхто не хоче цих електричних машин. Їх штучно нав’язують ринку. І якщо ми хочемо зберегти мільярди доларів у бюджеті, настав час згорнути всі субсидії та державні контракти для Маска», — заявив Трамп.

На думку експрезидента, підтримка федеральною владою компаній, пов’язаних з Маском, є надмірною та не виправданою з економічної точки зору.

Особливо він акцентував на величезних коштах, які направляються на розвиток електромобільної інфраструктури, котра, як вважає Трамп, не відповідає реальним потребам американців.

Крім того, він висловив сумнів у доцільності масштабних космічних програм SpaceX, які також отримують державне фінансування. За його словами, уряд повинен переглянути свої пріоритети у витрачанні коштів, спрямовуючи ресурси на більш прагматичні та соціально важливі проєкти.

Ці заяви Трампа можуть мати суттєві політичні наслідки, особливо в контексті передвиборчої кампанії у США. Його риторика, спрямована проти відомого бізнесмена, вже викликала активне обговорення серед інвесторів, експертів та політичних аналітиків.

Фінансові ринки уважно стежать за подібними висловлюваннями, адже вони можуть вплинути на вартість акцій компаній, пов’язаних з Маском. Зокрема, Tesla та SpaceX можуть зіткнутися з новими викликами, якщо державна підтримка справді буде переглянута в разі зміни адміністрації.

До цього ж представники США та РФ підняли важливу тему перед переговорами Києва та Москви.