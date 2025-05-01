Україна погодилася на 22 умови США щодо припинення війни: офіційна заява Келлога

У ході неафішованих консультацій у Лондоні 23 квітня Сполучені Штати Америки озвучили українській делегації перелік із 22 умов, виконання яких, за баченням Вашингтона, могло б закласти основу для припинення війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Fox News.

Цей факт підтвердив Кіт Келлог — спеціальний представник з питань України та радник у команді Дональда Трампа — під час інтерв’ю на телеканалі Fox News. За словами Келлога, американська сторона перебувала за одним столом переговорів не лише з представниками Києва, а й з делегатами з країн Європи.

Ключовою темою дискусій стало напрацювання формату початкового припинення вогню, що могло б виступити тестовим фундаментом для подальших кроків з деескалації.

«Ми представили 22 пункти — і українська сторона погодилася з усіма», — наголосив Келлог, не уточнюючи деталей самого переліку.

Найпершим і найпринциповішим елементом цієї ініціативи стало досягнення повноцінного і всеосяжного припинення вогню терміном щонайменше на 30 діб. У цьому тимчасовому перемир’ї США вбачають не просто перепочинок на полі бою, а передусім інструмент для початку структурованого політичного діалогу та переговорного процесу, який міг би вивести війну з фази фронтового протистояння до дипломатичних механізмів.

Незважаючи на відсутність офіційного підтвердження від українського уряду про згоду на деталі цього переліку, заява Келлога свідчить про потенційний розворот у тактичному мисленні Києва. Це може означати готовність до моделювання нової архітектури безпеки — за посередництва Вашингтона та з урахуванням геополітичних інтересів як європейського континенту, так і світової стабільності. Подальша доля ініціативи залежатиме не лише від внутрішнього узгодження в самій Україні, а й від того, наскільки реалістичною буде реакція Москви на запропоновану конструкцію мирного процесу.

Однак відомо, що у плані Трампа по завершенню війни в Україні викреслили 1 пункт.