Країни ЄС підштовхують Зеленського прийняти умови Трампа: що вже відомо

У дипломатичних колах Західної Європи дедалі гучніше лунають сигнали тривоги через зміну тону, яку демонструє екс-президент США Дональд Трамп стосовно українського питання.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Financial Times.

Інсайдер, близький до кулуарних консультацій, що відбулися нещодавно у Лондоні, розповів, що керівництво Великої Британії, Франції та Німеччини глибоко стурбоване помітним посиленням позиції Вашингтона.

Йдеться не лише про політичний тиск, а й про емоційне охолодження у ставленні Трампа до тривалості і складності врегулювання війни.

Ці три ключові європейські гравці дедалі активніше шукають формулу політичного компромісу, здатного поєднати дві, на перший погляд, несумісні речі: збереження дипломатичної гідності та безпеки України і водночас створення умов для деескалації конфлікту, які би виглядали прийнятними і для адміністрації Трампа, якщо він повернеться до влади.

Особливо гостро зараз обговорюється варіант, який хоча й передбачає певні територіальні поступки з боку Києва, однак має бути сформульований так, щоб не виглядати як капітуляція і не перетнути принципові «червоні лінії», що раніше були окреслені українською стороною.

Переговори, які відбулися у середу, 23 квітня в столиці Великої Британії, об’єднали за одним столом делегації з України, Франції, Німеччини та самої Британії.

За словами дипломатів, зустріч мала не публічний, а радше стратегічний характер: сторони намагалися визначити базові параметри можливої майбутньої угоди, що могла б покласти край затяжному конфлікту без повного розриву з принципами міжнародного права. Однак серед кулуарів панує стриманий песимізм: навіть у випадку внутрішньоєвропейського консенсусу ключовим каменем спотикання залишається непередбачуваність американської позиції, що цілком може змінитися в один момент — залежно від політичної кон’юнктури у США.

Тим часом Зеленський анонсував готовність до будь-якого формату переговорів з РФ.