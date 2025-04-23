Зеленський анонсував готовність до будь-якого формату переговорів з РФ

В інформаційному просторі дедалі частіше виникає питання про можливість прямих українсько-російських переговорів, однак Київ залишає за собою стратегічну позицію: будь-який діалог можливий лише після повного та незворотного припинення вогню з боку РФ.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

Президент Володимир Зеленський підкреслює: готовність до перемовин з боку України залишається сталою, але ключовою умовою є чітке розуміння намірів російської сторони. Йдеться не лише про паузу у вогні, а про прозорий часовий горизонт, у межах якого це припинення матиме гарантований характер.

Паралельно український лідер відкрито говорить про спроби Кремля налагодити контакт із Заходом, минаючи Київ, що, на думку Зеленського, свідчить або про страх Москви втратити американське посередництво, або про прагнення усунути Вашингтон з дипломатичної шахівниці.

Ця амбівалентність, вочевидь, ускладнює саму архітектуру будь-яких майбутніх перемовин, адже без прямих консультацій з Києвом жоден сценарій не зможе вважатися легітимним.

Висловлювання Зеленського щодо «знання всього, що слід знати Україні» щодо контактів між США та РФ варто тлумачити як сигнал партнерському світу: Київ очікує прозорості, а також участі у всіх форматах, де обговорюється його суверенітет.

Водночас позиція України — це не жест слабкості, а виважена дипломатична рамка, яка фіксує: будь-яка розмова з Росією можлива лише тоді, коли гармати остаточно замовкнуть.

В той же час Зеленський запропонував новий формат перемир’я в Україні.