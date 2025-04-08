У контексті сучасної війни на виснаження Україна акцентує зусилля на розвитку автономних технологій, що забезпечують оперативну перевагу на полі бою.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Фейсбук» Зеленського.

Ввечері 6 квітня президент Володимир Зеленський у своєму зверненні підтвердив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача ключовим питанням стала динаміка внутрішнього виробництва безпілотних систем. Особливий акцент зроблено не лише на тактичних БПЛА типу «Мавік», а й на створенні далекобійних дронів нового покоління.

Уряд України, діючи в межах стратегічної військово-промислової доктрини, спирається на партнерство з вітчизняними виробниками та інтегрує інженерні інновації у військову екосистему.

Розвиток виробництва відбувається поетапно: від налагодження модульних конвеєрів до створення мобільних сервісних майданчиків з технічної підтримки безпілотних платформ. Особливої уваги заслуговує розширення виробництва наземних роботизованих комплексів, здатних діяти автономно або в інтеграції з повітряними дронами. Це дозволяє посилити ситуаційну обізнаність, провести точкове ураження та знизити ризики втрат особового складу.

Президент підкреслив необхідність стабільного зростання як виробництва, так і постачання до передових підрозділів, що вимагає оперативного бюджетного та логістичного реагування з боку урядових інституцій.

Поточні техніко-економічні оцінки вказують на позитивну динаміку — зростання кількості підписаних контрактів, розширення виробничих площ та залучення приватного капіталу в сегмент ВПК.

На фоні обмеженої кількості західної допомоги, саме внутрішня дронова індустрія здатна забезпечити тривалу ефективність українських операцій на фронті. Уряд, за даними джерел у профільних міністерствах, вже працює над новими моделями державно-приватного партнерства для стимулювання технологічного прориву у сфері автономної зброї.

Тим же часом у Трампа прокоментували нещодавню атаку РФ на Кривий Ріг.