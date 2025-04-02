В адміністрації Трампа не виключають затягування війни через відсутність мирної угоди щодо України

У Білому домі США не відкидають можливість того, що мирна угода щодо України може бути недосягнута найближчими місяцями.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Reuters.

За інформацією, наданою кількома анонімними американськими чиновниками, адміністрація Трампа розробляє нові механізми тиску, спрямовані як на Київ, так і на Москву, однак наразі жоден з можливих варіантів угоди не виглядає неминучим.

Джерела агентства Reuters відзначають, що це підвищує ймовірність затягування війни і збільшення підтримки України з боку Заходу для проведення військових операцій.

Спостерігачі вказують на те, що така ситуація може стати серйозним випробуванням для Трампа, який, будучи прихильником швидкого вирішення конфліктів і рішучих кроків на міжнародній арені, неодноразово обіцяв завершити конфлікт, що забрав сотні тисяч життів, досягнувши домовленості за лічені місяці.

Водночас високопосадовці адміністрації США, за словами джерел, останнім часом висловлюють невдоволення не лише через упертість Києва у веденні переговорів, але й через складнощі у просуванні мирних ініціатив.

Вони зазначають, що українська сторона не бажає йти на компроміси з Вашингтоном щодо таких важливих питань, як видобуток корисних копалин на території України.

Серед тих, хто висловлює занепокоєння ситуацією, є й чиновники, які висловлюють невдоволення тим, що Москва, на відміну від Києва, не робить достатніх кроків до мирного врегулювання, що призводить до розчарування в стратегії російського уряду.

Високопосадовці США сподіваються, що врешті-решт дипломатичні зусилля обох сторін можуть бути приведені до результату, але прогнозують, що це може зайняти більше часу, ніж очікувалося раніше.

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