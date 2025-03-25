Україна і РФ дуже приблизились до повного припинення вогню: новий звіт від США

США активізували дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення повного припинення вогню між Україною та Росією, що може стати найважливішим кроком до стабілізації ситуації у Східній Європі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на заяву речниці Держдепартаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, наголосивши, що сторони ніколи не були так близькі до завершення бойових дій.

Стратегія Вашингтона

Американська адміністрація концентрується виключно на припиненні бойових дій як першому етапі досягнення довготривалого миру. «Ми працюємо тільки над одним – над припиненням вогню. Мені нічого сказати про те, що настане після цього, але ми близькі до цього, як ніколи», – заявила Брюс.

За її словами, ключовим елементом переговорного процесу є поступове розширення зон перемир’я. Наразі особлива увага приділяється Чорному морю, яке відіграє критичну роль у відновленні економічної стабільності регіону.

Дипломатичні перемовини в Саудівській Аравії

Наразі тривають активні переговори в Саудівській Аравії, де американські представники обговорюють із Києвом та Москвою можливість розширення режиму припинення вогню на Чорне море. Це рішення спрямоване на відновлення мирної комерційної діяльності та безперешкодного судноплавства в регіоні.

«Це мета зараз – повністю відновити мирну комерційну діяльність. Чорне море, звичайно, є ключем до цього. Ми продовжуємо контакти як з Росією, так і з Україною», – підкреслила Брюс.

Перспективи та виклики

Попри обнадійливі заяви, процес досягнення сталого миру потребує значних зусиль. Окрім припинення бойових дій, залишається відкритим питання майбутнього статусу тимчасово окупованих територій та гарантій безпеки для всіх сторін конфлікту.

Брюс підкреслила, що США не просто підтримують цей процес, а готові активно сприяти переговорам, які можуть стати найважливішим дипломатичним проривом у сучасній історії.

Нагадаємо, Зеленський попередив, що треба для зупинення вогню в Україні.