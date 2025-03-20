Зеленський розповів, як Україна реагуватиме на нові удари РФ

Президент України Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів зробив знакову заяву щодо можливої реакції України на порушення Росією домовленостей про припинення ударів по енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

За його словами, якщо РФ відновить атаки на критичну інфраструктуру України, Київ вживатиме дзеркальних заходів. Зеленський наголосив, що це питання вже обговорювалося із 45-м президентом США Дональдом Трампом.

У межах діалогу йшлося про безпеку енергетичної системи України, її мереж та інших ключових об’єктів цивільної інфраструктури. Президент України вказав на необхідність підготовки конкретного переліку таких об’єктів, які не повинні піддаватися атакам з боку Росії, а також механізмів міжнародного контролю за виконанням домовленостей.

Зеленський акцентував увагу на тому, що українська сторона добре розуміє, які об’єкти стають мішенями російських атак, і тому може оперативно підготувати відповідні списки. Для роботи над цим питанням до переговорів залучатимуть не лише дипломатів, а й технічних фахівців у галузі енергетики, атомної сфери та інфраструктури. Президент наголосив, що ця дискусія матиме здебільшого технічний характер, і саме експерти зможуть надати обґрунтовані аргументи щодо важливості захисту конкретних об’єктів.

Контроль за виконанням домовленостей, за словами Зеленського, має здійснюватися США. Водночас українська сторона розглядає можливість розробки так званого «технічного паспорта» заходів, який би регламентував процес дотримання угоди. Президент навів приклад успішного міжнародного контролю за Чорноморським зерновим коридором, у межах якого Україна, Туреччина та ООН відпрацювали ефективні механізми контролю та відповідальності.

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