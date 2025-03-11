Опублікований план припинення вогню в Україні: з чого він складається

У Женеві презентували детальний 31-сторінковий план припинення бойових дій в Україні, розроблений групою міжнародних експертів за участю представників України, США, ЄС та Росії.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Ключові положення документа передбачають:

створення 10-кілометрової буферної зони між військами обох країн, що контролюватиметься 5000 цивільних та поліцейських представників;

залучення 10 000 миротворців ООН для забезпечення безпеки у зоні конфлікту;

формування спільної комісії з українських та російських військових, а також міжнародних спостерігачів. Завдання комісії – контроль дотримання режиму припинення вогню, координація обміну полоненими, розмінування територій та організація гуманітарних коридорів.

Попри амбітність проєкту, його успішна реалізація залишається під питанням. Найбільший виклик – непередбачуваність позиції Кремля.

Експерти зазначають, що Володимир Путін може використати цей план як тимчасову передишку для перегрупування своїх військ і не дотримуватися досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, як припинення обміну розвідданими США з Україною посприяло на війну: подробиці.