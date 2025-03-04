У ВРУ на офіційному рівні визнали позитивними мирні переговори від Трампа

Український парламент офіційно підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо переговорів про припинення війни, і у заяві народних депутатів наголошується на тому, що мирні ініціативи мають бути спрямовані на збереження незалежності та суверенітету України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

Українські парламентарі підкреслили кілька важливих аспектів у контексті можливих переговорів:

український народ прагне миру більше за всіх інших, і особиста роль Трампа може стати вирішальною у досягненні цієї мети.

подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та США має охоплювати не лише військову підтримку, а й співпрацю у сфері видобутку корисних копалин.

Україна повинна залишатися незалежною та суверенною державою, а її народ – вільним і непокореним.

На тлі цих подій експерти аналізують, як можливі переговори вплинуть на політичний ландшафт у Європі та чи зможе ініціатива Трампа стати переломним моментом у завершенні конфлікту. Зазначається, що Київ розраховує на подальше зміцнення політичної та економічної підтримки з боку США, що стане важливим фактором у процесі мирних переговорів.

Окремо варто зазначити, що мирні ініціативи Трампа також можуть вплинути на економічну ситуацію в Україні. Завдяки можливому зниженню напруженості іноземні інвестори можуть активніше повертатися на український ринок, що позитивно позначиться на національній економіці.

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