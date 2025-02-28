Трамп зробив нову неоднозначну заяву щодо закінчення війни в Україні: деталі

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у врегулюванні війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на ТК «Адвокат Права».

За його словами, ситуація рухається в правильному напрямку, і завершення конфлікту може відбутися або найближчим часом, або не статися зовсім.

Про це американський лідер повідомив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Трамп підкреслив, що раніше проводив телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним і українським лідером Володимиром Зеленським. Також до процесу мирного врегулювання був залучений генеральний секретар НАТО.

«Ми активно працюємо над припиненням війни. Я думаю, що в нас є непоганий прогрес, і ми рухаємося у правильному напрямку. Або війна закінчиться дуже швидко, або цього не станеться ніколи», — заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, коли закінчиться війна в Україні: прогнози штучного інтелекту.