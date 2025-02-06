США представлять план урегулювання війни в Україні: названо дату

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог представить план врегулювання війни на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого.

Про це повідомляє Рl.com із посиланням на Bloomberg.

Співрозмовники видання не уточнили, наскільки докладними будуть обговорення плану і в якому форматі вони відбудуться.

Як зазначає Bloomberg, останніми тижнями коментарі Келлога та інших чиновників містили натяки на план досягнення того, що союзники Трампа називають «миром через силу». План передбачає потенційне заморожування конфлікту і залишення окупованих Росією територій «у підвішеному стані». Також передбачається надання Україні гарантій безпеки, проте не уточнюється, якими вони будуть.

У середу Келлог оголосив про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

«Я з нетерпінням чекаю можливості поговорити про мету Дональда Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні», — написав він у соцмережі X.

Раніше в лютому Келлог заявив, що у команди Трампа є надійний план для припинення бойових дій і початку мирних переговорів між Росією та Україною. На думку спецпосланця, можливо домогтися припинення вогню в термін, що обчислюється місяцями, а не роками. Деталі плану він не озвучив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що стало відомо з ким Трамп веде переговори про війну в Україні.