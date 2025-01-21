Политика

Трамп висловився про війну в Україні після інавгурації: деталі заяви політика

Карина Шевченко Send an email 21 час ago
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Увечері в день інавгурації Дональд Трамп прибув до Білого дому вперше як 47-й президент країни і в Овальному кабінеті підписав низку указів, а також відповів на запитання журналістів.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Holosameryky.

Новий президент США Дональд Трамп, спілкуючись після інавгурації з журналістами, заявив, що президент України готовий до мирних переговорів, і вказав на економічні складнощі в Росії, які можуть підштовхнути Путіна до того, що він сяде за стіл переговорів.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ щодо російської війни в Україні, Трамп заявив, що «Зеленський хоче укласти домовленість». І висловив сподівання на те, що Путін також має бути готовим до угоди, бо «він зруйнує Росію, не уклавши цю угоду».

«Думаю, у Росії є великі проблеми. Подивіться тільки на інфляцію в Росії… Я б сподівався, що він хоче укласти угоду», — додав новий президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обіцянку Трампа перед інавгурацією: які кроки він планує зробити щодо війни в України.

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Карина Шевченко Send an email 21 час ago
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