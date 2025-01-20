Политика

Обіцянка Трампа перед інавгурацією: які кроки він планує зробити щодо війни в України

Карина Шевченко Send an email 19 часов ago
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Дональд Трамп
Трамп визначився з кандидатами на дві важливі посади: що про них відомо та яка їхня позиція щодо України

У неділю, 19 січня, обраний президент США Дональд Трамп знову заявив про свої прагнення до миру.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Дональда Трампа.

Політик пообіцяв покласти край війні між Росією та Україною, а також запобігти можливості Третьої світової війни. Цю заяву Трамп зробив напередодні своєї інавгурації, виступаючи перед прихильниками на мітингу в Capitol One Arena у Вашингтоні.

Він підкреслив, що його команда вже зробила значні кроки для досягнення цієї мети, висловивши впевненість в успіху своїх миротворчих ініціатив.

«Я закінчу війну в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та допоможу запобігти Третій світовій війні. І ви й гадки не маєте, як близько ми до цього», — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те,що у США пояснили, коли Трамп хоче закінчити війну в Україні: деталі від Болтона.

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Карина Шевченко Send an email 19 часов ago
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