Обіцянка Трампа перед інавгурацією: які кроки він планує зробити щодо війни в України

У неділю, 19 січня, обраний президент США Дональд Трамп знову заявив про свої прагнення до миру.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Дональда Трампа.

Політик пообіцяв покласти край війні між Росією та Україною, а також запобігти можливості Третьої світової війни. Цю заяву Трамп зробив напередодні своєї інавгурації, виступаючи перед прихильниками на мітингу в Capitol One Arena у Вашингтоні.

Він підкреслив, що його команда вже зробила значні кроки для досягнення цієї мети, висловивши впевненість в успіху своїх миротворчих ініціатив.

«Я закінчу війну в Україні, припиню хаос на Близькому Сході та допоможу запобігти Третій світовій війні. І ви й гадки не маєте, як близько ми до цього», — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те,що у США пояснили, коли Трамп хоче закінчити війну в Україні: деталі від Болтона.