Зеленський зустрінеться з Трампом до його інавгурації: коли і де це може відбутися

Не виключая, що лідери відвідають Францію з нагоди на відкриття Нотр-Даму.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Le Monde. Зазначається, що на заході буде присутній президент Франції Емманюель Макрон.

Відомо, що у суботу, 7 грудня, відбудеться відкриття собору Паризької Богоматері після реставрації. На подію запрошено приблизно 40 світових лідерів, у списку запрошених також Зеленський та Трамп.

За словами анонімного українського чиновника, в українського президента заплановано відвідування цієї події.

«Він зустрінеться з президентом Макроном. Також можливі інші зустрічі, особливо з обраним президентом Дональдом Трампом», — каже співрозмовник.

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Le Figaro пише, що присутність на церемонії відкриття Нотр-Даму підтвердили президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Італії — Серджо Маттарелла, Польщі — Анджей Дуда, Хорватії — Зоран Міланович, Болгарії — Румен Радев, Естонії — Алар Каріс, Фінляндії — Александер Стубб та Литви — Гітанас Науседа. Також участь в урочистостях братиме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас в цей день до Франції прибуде і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Буде і принц Вільям, який представлятиме Сполучене Королівство.

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