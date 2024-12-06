Политика

Зеленський зустрінеться з Трампом до його інавгурації: коли і де це може відбутися

Президент України Володимир Зеленський та новообраний лідер США Дональд Трамп можуть зустрітись у суботу, 7 грудня, у Парижі.

Арина Марченко Send an email 1 час ago
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Зеленський, Трамп
Зеленський зустрінеться з Трампом до його інавгурації: коли і де це може відбутися

Не виключая, що лідери відвідають Францію з нагоди на відкриття Нотр-Даму.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Le Monde. Зазначається, що на заході буде присутній президент Франції Емманюель Макрон.

Відомо, що у суботу, 7 грудня, відбудеться відкриття собору Паризької Богоматері після реставрації. На подію запрошено приблизно 40 світових лідерів, у списку запрошених також Зеленський та Трамп.

За словами анонімного українського чиновника, в українського президента заплановано відвідування цієї події.

«Він зустрінеться з президентом Макроном. Також можливі інші зустрічі, особливо з обраним президентом Дональдом Трампом», — каже співрозмовник. 

Le Figaro пише, що присутність на церемонії відкриття Нотр-Даму підтвердили президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Італії — Серджо Маттарелла, Польщі — Анджей Дуда, Хорватії — Зоран Міланович, Болгарії — Румен Радев, Естонії — Алар Каріс, Фінляндії — Александер Стубб та Литви — Гітанас Науседа. Також участь в урочистостях братиме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Водночас в цей день до Франції прибуде і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Буде і принц Вільям, який представлятиме Сполучене Королівство.

Раніше ПЛ писала про те, чому Україна не підтримає будь-які альтернативи вступу в НАТО.

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Арина Марченко Send an email 1 час ago
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