Зеленський ухвалив важливе рішення щодо медиків у війську

Для цього на період воєнного стану розроблять додаткову нормативно-правову базу.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на відповідний указ №817/2024 президента України Володимира Зеленського.

Глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, згідно з яким Кабінет міністрів отримали низку доручень.

Зокрема, уряд зобов’язаний розробити додаткове нормативно-правове врегулювання «встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медосвітою на посади військової служби, які безпосередньо не пов’язані із медичною практикою (службою)».

Такі правила не діятимуть випадках, коли призначення відбувається за власним бажанням людини.

Зміни у бронюванні

Також український уряд має опрацювати за місяць питання щодо можливого перегляду умов механізму бронювання військовозобов’язаних медпрацівників, фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоров’я.

Зокрема, йдуться про зняття обмежень щодо кількості військовозобов’язаних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

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Також обласні держадміністрації планують зобов’язати узгоджувати з органами виконавчої влади критерії, за якими вони визначають підприємства критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань у особливий період.

Чутки про переведення медиків у піхоту

Варто зазначити, що кілька українських нардепів повідомляли про те, що військових медиків почали переводити до піхоти. Зокрема, як розповідала нардепка Анна Скороход, її знайомого реабілітолога «перевели на посаду стрілка» і він фактично перестав виконувати свої функції медика.

У відповідь на такі заяви у Генштабі ЗСУ запевнили, що медиків переводять до стабілізаційних пунктів бригад, які перебувають у районі ведення бойових дій.

Раніше ПЛ писала про те, коли в Україні ухвалять закон про демобілізацію.