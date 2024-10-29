На який термін в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію

У вівторок, 29 жовтня, у Верховній Раді розглядали питання продовження воєнного стану та загальної мобілізації. На засіданні парламенту народні обранці проголосували за відповідні законопроєкти.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Відповідні документи підтримала більшість народних депутатів — 304. Рішення передбачає подовження особливого правового режиму до 7 лютого 2025 року.

Таким чином, термін дії воєнного стану продовжується на 90 діб з 10 листопада 2024 року. Законопроєкт про мобілізацію синхронізований у часі з документом про воєнний стан.

Варто зазначити, що це вже тринадцяте голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану в Україні. Документи регламентують порядок функціонування органів державної влади в особливий період і визначають механізми взаємодії військового командування з органами місцевого самоврядування. Законом також передбачено збереження чинних процедур мобілізації.

Крім того, окремі положення стосуються забезпечення обороноздатності держави. Регламентується порядок використання матеріально-технічних ресурсів. Зберігаються особливості здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану.

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