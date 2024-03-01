Зеленський не відвідає Вірменію та Азербайджан: названа причина

Про це повідомляє Первая Лента із посиланням на Radar Armenia.

Стало відомо, що президент України Володимир Зеленський, всупереч більш раннім чуткам, не поїде ні до Вірменії, ні до Азербайджану. Це пов’язано зі скасуванням візиту до Баку.

Раніше повідомлялось, що український лідер відвідає Єреван і Баку в березні.

Відносини Вірменії та України

Варто зазначити, що Вірменія не підтримує Росію у війні проти України та періодично заявляє про свою позицію.

Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вчергове заявив, що Вірменія не є союзником Росії у питанні України. Політик нагадав про міжнародне право про визнання державних кордонів та наголосив на дружності вірменів до українського народу.

Крім того, Вірменія надає Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, Єреван передав близько 10 тонн ліків та медикаментів.

А у жовтні минулого під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Нагадаємо, Трамп запросив Орбана у свою резиденцію.