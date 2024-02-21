Данілов оцінив ризики повторного наступу росіян на Київ

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв’ю Наталі Мосейчук на YouTube.

За словами чиновника, росіяни зараз не мають тих можливостей, які були у них на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Тому новий наступ малоймовірний.

«Не буде такого, що вони тут пануватимуть. Вони це збиралися робити ще тоді, коли в них були зовсім інші можливості. За ці 2 роки війни ми повбивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає», — заявив Данілов.

Крім того, Данилов висловився з приводу допомоги, яку росіяни отримують від Ірану та КНДР. Він заявив, що якби вони мали достатньо ресурсів, вони б ніколи не зверталися за допомогою до інших країн.

«Якби вони були здатні, вони б не зверталися до КНДР чи Ірану», — сказав секретар РНБО.

Варто нагадати, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Іран постачає Росії дрони-камікадзе «Шахед», які використовуються для атак на військову та цивільну інфраструктуру.

А Північна Корея недавно почала передавати РФ балістичні ракети, якими окупанти завдають ударів по українським містах. Зокрема, такими ракетами росіяни часто атакують Харків та область.

Нагадаємо, в Іспанії вбили пілота РФ, який викрав Мі-8 для України.